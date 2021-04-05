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Ortalık savaş alanına döndü

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40 yaşındaki Sadık Derin, Gönyeli Belediye Bulvarı’nda sabaha karşı aracıyla kaldırıma çıktı, aydınlatma direğine, ağaca ve saksılara çarpıp olay yerinden kaçtı ancak çok geçmeden yakalandı

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Ortalık savaş alanına döndü
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Murat ASLAN
Gönyeli’de dün sabahın ilk saatlerinde trafik kazası yapan ve ortalığı adeta savaş alanına çeviren 40 yaşındaki Sadık Derin, kaza yaptığı araçla olay yerinden kaçtı ancak polisin başarılı soruşturması sonucunda dün öğleden sonra yakalandı.


40 yaşındaki Sadık Derin, HV 001 plakalı aracıyla Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde seyrederken Limasol Kooperatif Bankası önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak kaldırım üzerinde bulunan metal  aydınlatma direğine, süs ağacına ve plastik saksılara çarpıp kaza mahallinden ayrıldı.


Direğin devrildiği, ortalığının darmadağın olduğu kaza sonrasında kaçan sürücü, polisin başarılı soruşturması sonucunda dün öğleden sonra yakalandı.
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