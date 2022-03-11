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Ortalığı dağıttı

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Turunçlu’da virajı alamayan 69 yaşındaki sürücü yoldan çıktı, önce bir evin bahçe duvarına, ardından park halindeki iki araca, sonra da başka bir evin talvar borusuna çarparak durabildi

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Ortalığı dağıttı
 
 
Turunçlu’da dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, araç takla atarak evin bahçesine girdi. Korkutan kazada ciddi yaralanma olmadı
Kaza saat 11.30 raddelerinde Turunçlu'da Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.
Paşaköy'de sakin 69 yaşındaki Yusuf Küçük, yönetimindeki KY 798 plakalı Toyota marka salon aracı ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve 33 yaşındaki Alev Benyol’a ait evin avlu duvarına çarptı.
Hızını alamayan araç savrularak yine yol kenarında park halinde bulunan Alev Benyol’a ait MP 529 plakalı Hyundai marka salon araca vurdu, ardından yeniden savrularak ayni köyde sakin 57 yaşındaki Erbil Özkan’a ait evin talvar borusuna çarparak durabildi.
Kaza sonucu avlu duvarından savrulan taşlar yine park halinde bulunan Alev Benyol'a ait JJ 875 plakalı salon aracın sol ön yan kısmına çarptı.
Kaza sonucu 80 bin TL’lik toplam hasar meydana geldi.
 
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