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Ortaköy'deki kaza ucuz atlatıldı

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Ortaköy'deki kaza ucuz atlatıldı


Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 03.30 sıralarında, Ortaköy’de Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde DT 202 plakalı araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarpmıştır.

Kaza sonrası Olay yerine giden trafik şube amiri Mehmet Özatılgan kaza hakkında bilgi alırken kaza ile ilgili soruşturma devam etmekte olduğu açıklandı.

Sabahın erken saatlerde meydana gelen kazada yaralananan olmazken bir süre hastane yönünden Lefkoşa yönüne seyreden araçlar için trafik akışı Ortaköy Trafik Işıklarından itibaren alternatif yollardan verilmiş daha sonra yol yeniden çift yönlü olarak trafik akışına açılmıştır. 

 

 
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