Önce trafik levhasına çarptı, sonra 3 takla attı

İskele'ye bağlı Sınırüstü köyü yakınlarında bugün akşam saatlerinde süratli sürücünün neden olduğu kazada bir kişi ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 19.00 sıralarında İskele-Ercan anayolunda kaza meydana geldi.

Açıklamaya göre İskele-Ercan anayolunda 3-4 km arasında Derviş ALKAN (E -35) yönetimindeki EA 433 plakalı araç ile İskele istikametinden Sınırüstü istikametine doğru 75 km’yi aşkın bir süratte seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak trafik levhasına çarpıp boş tarla içerisinde 3 takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek müşahade altına alındı.