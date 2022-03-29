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Önce tehdit etti, sonra ateşe verdi

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Alsancak’ta aşırı alkollü şekilde Paddi Longs Bar’a giden ve dışarıya çıkarılan 41 yaşındaki Micheal Partrick Murphy, orada işletme müdürünü ölümle ve işletmeyi yakmakla tehdit etti, ardından da barı ateşe verdi

Önce tehdit etti, sonra ateşe verdi
 
 
Alsancak’ta Paddi Longs isimli işletme kundaklandı. İşletmenin tamamen yanmasına neden olan yangınla ilgili bir kişi tutuklandı.
Dün saat 00.10 raddelerinde Alsancak'ta Dumlupınar Sokak üzerinde faaliyet gösteren Paddi Longs isimli işletmenin, kapalı olduğu bir esnada kasten ve kanunsuz olarak ateşe verilerek kundaklandığı kaydedildi.
Açıklamada, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, çıkan yangın neticesinde konu işletmenin tamamen yanarak maddi zarar meydana geldiği belirtildi.
Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, zanlı olarak görülen 41 yaşındaki Micheal Partrick Murphy tutuklandı.
Murphy dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru mahkemedeki ifadesinde Micheal Partrick Murphy’nin, kundaklama, şiddet tehditti, cinsel saldırı, cinsel taciz, sarhoşluk rahatsızlık suçlarından methalder olduğunu söyledi.
Karşıyaka’da sakin zanlının saat 21.45 sıralarında,  Alsancak’ta bulunan işletmeciliğini Karl Long’un yaptığı Paddi Longs Bar Restaurantta, aşırı derecede alkol olarak gittiğini ve işletme müdürü J.M.U’yu, önce sözle ardından da elle taciz ettiğini anlatan Süleyman Çelik, zanlının restorandan dışarıya çıkarılırken, müdürü ölümle ve işletmeyi yakmakla tehdit ettiğini ifade etti.
Aynı mekanın, dün sabaha karşı 00.10 raddelerinde, kapalı olduğu sırada, kasten ateşe verilerek kundaklandığını söyleyen tahkikat sorumlusu, yürütülen tahkikat kapsamında, işletmede tehdit savuran Murphy’nin Alsancak’ta tespit edilerek tutuklandığını belirtti.
Polis, konu şahsın  adına kayıtlı bulunan  HM 409 plakalı salon araç olay yerine  yakın mesafede terk edilmiş olarak  bulunarak, emare alındığını kaydetti.
Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk talep etti.
Mahkeme soruşturmanın yeni başladığına,  konunun ağır ceza mahkemesinde yargılanmayı gerektiren ciddi bir suç olduğuna dikkati çekerek, zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verildi.
 
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