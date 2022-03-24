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Önce motosikletliye çarptı sonra park halindeki araçlara

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Önce motosikletliye çarptı sonra park halindeki araçlara
Yakın Doğu Bulvarı, Fuar Kavşağı yakınlarında saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hızını alamayan otomobil sürücüsünün, park halindeki iki araca daha çarptığı öğrenildi.Kazaya karışan otomobil sürücüsü göz altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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