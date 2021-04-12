Önce kaldırıma sonra ağaca çarptı

Aşırı alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen 19 yaşındaki Berke Ali Boyacıoğlu, süratli şekilde seyrederken, Yarim çemberinde hızını alamayıp, önce kaldırıma sonra da ağaca vurdu. Boyacıoğlu, kazadan yaralı şekilde kurtuldu
Lefkoşa’da Yarim çemberi yakınlarında önceki gece meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki Berke Ali Boyacıoğlu yaralandı.
Kaza saat 23:20 raddelerinde Lefkoşa’da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde meydana geldi.
Aşırı alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen 19 yaşındaki Berke Ali Boyacıoğlu, PC 571 plakalı Toyota Vitz marka aracıyla kuzey istikametine doğru süratli şekilde seyrederken, Çangar çemberinde direksiyon hakimiyetini kaybetti ve Atakom önlerine geldiğinde önce kaldırıma çarpıp savruldu ardından harnup ağacına aracın sağ kısmı ile çarptı.
Kaza sonucu Boyacıoğlu yaralandı. Boyacıoğlu kaburga kırığı müşahede altına alındı.