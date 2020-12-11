Önce kaçtı sonra teslim oldu

Lapta’da aracıyla seyrederken 25 yaşındaki Ülkü Durgut isimli yayaya çarpan ancak olay yerinden durmayıp kaçan 67 yaşındaki sürücü, daha sonra polise giderek teslim oldu



Lapta’da önceki akşam meydana gelen trafik kazasında, araç yayaya çarpıp kaçtı.

25 yaşındaki Ülkü Durgut isimli yaya yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kazaya neden olan 67 yaşındaki Behçet Özlüciveleksürücü daha sonra polise teslim oldu.

Lapta'da Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, batı istikametinden doğu istikametine doğru dikkatsizce seyreden FN 206 plakalı araç sürücüsü Behçet Özlücivelek, yolu yaya olarak geçmeye çalışan 25 yaşındaki Ülkü Durgut’açarpıp olay yerinden kaçtı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Ülkü Durgut'un kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürerken, Durgut’a çarpıp kaçan Özlücivelek ise polise teslim oldu.

Ülkü Durgut’un araç çarpması sonucu omzunda ve bacağında kırıkların oluştuğu, yüzünde kesiler meydana geldiği öğrenildi.

