Önce bordür taşlarına, sonra beton sete çarparak durdu

Gazimağusa- Lefkoşa anayolu Hamitköy-Haspolat arasındaki Halk Bank Çemberi'nde yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 19.00 raddelerinde Gazimağusa- Lefkoşa anayolu boyunca MD 989 plakalı salon aracı Lefkoşa istikametine doğru kullanan Girne' de sakin Mehmet TUNCEL (E-80, KKTC, Emekli) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan çevre yolu yol kavşağındaki çembere geldiğinde (Halkbank Çemberi) dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek Halkbank çemberini çevreleyen bordür taşlarına aracının sağ on kısmı ile çarpıp savrularak yolun solundaki Karayolları Dairesine ait beton duvar sete aracının sol ön kısmı ile çarparak durdu.

aza sonucu MD 989 plakalı araç sürücüsü Mehmet TUNCEL gitmiş olduğu Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil serviste tedavi maksatları için müşahede altına alındı.

Kazanın hemen ardından olay yerine gelen Trafik Şube Amiri Mehmet Özatılgan ve ekipi kaza yerinde incelemelerde bulundu.