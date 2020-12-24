Kendisinden boşanacağını söylediği eşini “Ölümün benim elimden olacak, boşanmayacaksın. Seni bıçaklarım” diye öldürmekle tehdit eden öfkeli koca tutuklandı





Mağusa’da ikametgahı içinde kendisinden boşanacağını ve mahkemeye başvurduğunu söyleyen eşini öldürmekle tehdit eden Ö.K tutuklandı.

“Şiddet tehdidi” suçlaması ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı Ö.K tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkeme zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, 3 bin TL nakdi teminat ödemesi, KKTC vatandaşı 1 kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile serbest bırakılmasına emir verdi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Löğmen Yücetürk mahkemede verdiği ifadesinde, 21 Aralık 2020 tarihinde saat 21:00 sıralarında zanlının Mağusa’daki ikametgahında, kendisi ile boşanmak istediğini ve mahkemeye başvurduğunu söyleyen eşine “ölümün benim elimden olacak, boşanmaycan benden. Seni bıçaklarım” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Zanlının hakkında yürütülen soruşturmaya etki etme olasılığının kalmadığını belirten Yücetürk, zanlının aleyhinde okunan davayı kabul etmediğini de belirterek zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

