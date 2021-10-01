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Ölümlü kazaya kalp krizi neden oldu

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Gazimağusa'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Ali Barışer'in kaza öncesi kalp krizi geçirdiği açıklandı

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Ölümlü kazaya kalp krizi neden oldu
 
Gazimağusa'da önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 62 yaşındaki Ali Barışer’in, kaza öncesinde kalp krizi geçirdiği saptandı.
Barışer’e yapılan otopside, "kaza öncesi geçirdiği kalp krizi ve sonrasında trafik kazasına bağlı olarak göğüs ve kaburga kemikleri kırıkları ile iç organ kanaması sonucu" hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Ali Barışer, önceki gün saat 17.30 sıralarında PF 970 plakalı aracıyla eski sosyal konutlar bölgesinde Abant Sokak’ta seyrederken, kavşakta durmadan karşıya geçmiş ve önce kaldırıma, ardından beton sete çarparak havalanarak park halindeki bir araca çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti.
 
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