Ölümlü kazaya 6 ay hapis

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda üç yıl önce aracıyla seyrederken yolda yaya olarak yürüyen Bangladeş uyruklu iki kişiye çarpıp, olay yerinden kaçan ve söz konusu iki kişinin ölümüne neden olan Örge Soğukpınar, 6 yıl hapis cezasına mahkum edildi

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda üç yıl önce meydana gelen ve yaya olan Siful Islam ve Ripon Ali’nin yaşamını yitirdiği trafik kazasında yargılanan Örge Soğukpınar’ın aleyhindeki karar dün açıklandı.

Soğukpınar’a 6 yıl hapis cezası verildi.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın açıkladı.

Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın netice olarak sanığı mahkum olduğu davalardan lehine ve aleyhine tüm değerlendirmeler ışığında 6 yıl hapis cezası ile cazalandırdıklarını açıkladı.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Kaza, 8 Şubat 2019 yılında saat 18.55’te Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda 4 -5 kilometreleri arasında çift şeritli yolda sol şeritte çift kabin FK 150 plakalı araçla seyreden Örge Soğukpınar’ın, Red Love Gece Kulübü önüne geldiği sırada yolun batı istikametine doğru yaya olarak seyreden, Alayköy’de sakin Bangladeş uyruklu Siful Islam ve Ripon Ali’ye aracının ön kısmı ile çarpmış, aracın orta refüje çarparak, durmuş, şoför olay mahallinden kaçmıştı. Kazada ağır yaralanan iki yaya ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, Siful Islam 8 Şubat’ta 23.20’de, Ripon Ali ise 9 Şubat’ta 01.10’da vefat etmişti. Olay mahallinden ayrılan zanlı Örge Soğukpınar 9 Şubat’ta saat 10.00’da Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne giderek teslim olmuştu.

