Ölümlü kazaya 6 ay hapis

Mağusa’da 2017 yılı Temmuz ayında yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Erdal Erçin’e aracıyla çarpıp ölümüne neden olan sanık İsmail Şah,6 ay hapis cezasına mahkum edildi





Mağusa’da 2017 yılı Temmuz ayında yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 29 yaşındaki Erdal Erçin’e aracıyla çarpıp ölümüne neden olan sanık İsmail Şah dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargılandı.

“Ağır ihmal teşkil edecek ihmal derecesine varmayan tedbirsizlik bir şekilde araç sürüp kaza yaparak ölüme sebep olma”, “Gerekli azami dikkat ve ihtimamı göstermeden dikkatsiz bir şekilde araç sürmek suretiyle trafik kazası yapmak” ve “Aracı ihtiyatsızca, aceleyle ve halka tehlike teşkil edecek şekilde kullanmak” davalarından yargılanan sanık Şah, suçlu bulunarak 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

KAZA ANINDA SOKAK AYDINLATMALARI ÇALIŞMIYORDU

Sanık hakkındaki davanın kararını Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler okudu.

Sanığı aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiğini açıklayan Güzeler, sanığın mahkum olduğu en ağır davanın “Tedbirsiz bir şekilde araç sürüp bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suç için 7 yıla kadar hapislik veya 5 bin TL para cezası öngörüldüğüne dikkat çekti.

Ölümle neticelenen trafik kazalarının yaygın ve önlem alınamaz halde olduğunu belirten Güzeler, toplumda büyük üzüntüye yol açtığını ve ölümle neticelenen trafik kazalarının önlenebilmesi için toplumun her kesiminin katkı koyması gerektiğinin altını çizdi.

Sanık Şah’ın, 29 Temmuz 2017 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Mağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Koruk Market önlerinde, yönetiminde bulundurduğu FL 128 plakalı araç ile Mağusa istikametinden İskele istikametine doğru çift şeritli yolda yolun sağ şeridinde dikkatsiz ve tehlikeli bir şekilde seyrederken dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya yaya bir şekilde geçmeye çalışan Erdal Erçin’e aracın sağ ön kısmıyla çarpması sonucu bir trafik kazası yapıp Erdal Erçin’in ölümüne sebep olduğunu anımsattı.

Güzeler, kaza vaktinin gece olup kazanın meydana geldiği bölgede kaza sırasında ve hala sokak aydınlatmalarının yanmadığına dikkat çekti.

Kaza yerinin yol boyunca market ve evlerin bulunduğu bir yer olduğunun görüldüğünü ifade ederek, sanığın görüş mesafesinin aracın ışık huzmeleri kadar olduğu ve bu bağlamda da kısa ışıklarda 40-45 metre, uzun ışıklarda ise 60 metre görüş mesafesi olduğu, meskun mahal olduğu halde yolun sağından yola giriş yapan ve sanığın seyrettiği yolun yarısını katetmiş olan Erdal Erçin’i geç fark ettiği ve çarpmanın gerçekleştiğinin görüldüğünü vurguladı.

ERDAL ERÇİN’İN KAZA ANINDA 58 MLGR ALKOL ETKİSİ ALTINDAYDI

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, olgulara ve emarelere göre, sanık Şah’ın Erdal Erçin’i gördüğü anda çarpamadan önce frenlere basmadığını, çarptıktan sonra frenlere bastığının görüldüğünü ifade ederek, kaza yerine bakıldığında, bu noktada makul ve basiretli bir sürücüden beklenen şeyin bu tarz bir yol üzerinde marketin önünden heran bir araç çıkabileceğini ve yayaların da karşıdan karşıya geçebileceğini ön görmesi olduğuna dikkat çekti.

Bir yayanın yolu kontrol etmeden yola giriş yapmasının sağlıklı bir hareket olmadığını ifade eden Güzeler, Erdal Erçin’in kaza anında 58 mlgr alkol etkisi altında yola çıkarak karşıdan karşıya geçmeye çalışmasının ciddi bir kusur olduğunu ve Erdal Erçin’in de kazada katkısal kusurunun olduğunun sabit olduğunu açıkladı.

Güzeler, sanığa verilecek cezanın hapislik cezası dışında bir ceza olamayacağını ifade ederek, sanık Şah’ı 6 ay hapis cezasına mahkum ettiğini açıkladı.

