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Ölümlü kazaya 4 yıl hapis

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Turunçlu kavşağı yakınlarında geçtiğimiz yıl aracıyla karşı şeride geçerekEsra Korcan’ın ölümüne neden olan Hüseyin Gürsel Erçika, 4 yıl hapis cezasına mahkum edildi

Ölümlü kazaya 4 yıl hapis
 
Mağusa-Lefkoşa Anayolu, Turunçlu kavşağı yakınlarında 2019 yılı Aralık ayında meydana gelen trafik kazasında Esra Korcan’ın ölümüne neden olan sanık Hüseyin Gürsel Erçika, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Hakkındaki davalardan suçlu bulunan sanık 4 yıl hapis cezasına mahkum edildi.



ARACI İLE KARŞI ŞERİDE GEÇİP KORCAN’IN ARACININ ÜZERİNE DÜŞMÜŞTÜ
Kaza, Sanık Hüseyin Gürsel Erçika’nın, 24 Aralık 2019 tarihinde saat 07:40 raddelerinde meydana gelmişti.
Hüseyin Gürsel Erçika, Mağusa-Lefkoşa Anayolu Turunçlu-Ulukışla kavşakları arasında yönetimindeki KB 685 plakalı araç ile Mağusa’ya doğru seyrederken yolun sola virajlanan kısmına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve
karşı şeride uçarak o esnada Lefkoşa’ya doğru seyreden Esra Korcan yönetimindeki JS 170 plakalı aracın üzerine çarpmıştı.
Kaza sonucu JS 170 plakalı araç sürücüsü 41 yaşındaki Esra Korcan olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Yaşamını yitiren bir çocuk annesi Esra Korcan,Mağusa’da ikamet ediyordu ve Lefkoşa’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde görev yapıyordu.Korcan, kaza anında da işine doğru gidiyordu.

  
 
 

Esra Korcan
 
 
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