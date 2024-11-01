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Ölümlü kazaya 2 yıl 6 ay hapis

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Lefkoşa’da 6 yıl önce seyrüsefersiz ve sigortasız araç kullanırken yaya Fabiola Grace Mave’ye çarpıp ölümüne neden olan Taşkın Karaman, 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Yargıç, kazada yolun karanlık olduğuna, aydınlatma lambaları ve yaya geçidinin olmadığına dikkat çekti

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Ölümlü kazaya 2 yıl 6 ay hapis
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Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde” Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Başkasının Ölüme Sebebiyet Verme” başta olmak üzere 8 davadan yargılanan Taşkın Karaman hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa’da 24 Mart 2016 tarihinde saat 21.20’de FJ 560 plakalı salon aracı ile yaya olan Kamerunlu 26 yaşındaki Fabiola Grace Mave’ye çarpıp ölümüne neden olan Taşkın Karaman 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. 

Kararı okuyan yargıç, sanığın 8 adet davadan itham edildiğini ve tümünü kabul ettiğini söyledi. Yargıç, sanığın yargılandığı davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini kaydetti. Yargıç, sanığın 7 yıla kadar hapis öngören suçlardan yargılanıp, mahkum edildiğini ifade etti. Ölümle sonuçlanan kazaların artığına vurgu yapan yargıç, büyük acılar yaşandığını söyledi. 

Davaya konu suça bakıldığında, yolun karanlık olduğunu, aydınlatma lambaları ve yaya geçidinin olmadığını, müteveffanın ise koyu renk kıyafetler giydiğini söyledi. Yargıç, sanığın ise 50 hız limiti olan yolsa daha hızlı giderek, 41 metrede yayayı görmeyip, 100 metre ileride durduğunu açıkladı. 

Sanığın temiz bir trafik sicili olduğunu kaydeden yargıç, olay yerinde beklediğini, polisi aradığını da söyledi. 

Kazanın olduğu gece yolun karanlık olduğuna bir kez daha değinen yargıç, yollardaki aydınlatma eksikliğinin ciddi bir faktör olduğunu kaydetti. 

Yargıç, sanığın seyrüsefersiz, sigortasız araç kullandığını belirterek, 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildiğini açıkladı. 

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