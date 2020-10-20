Ölümlü kazanın ardından büyük ihmal çıktı

24 yaşındaki Fatma Kaşıkçı’nın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından ihmal çıktı. Londra’dan üç gün önce Kuzey Kıbrıs’a gelen ve 7 gün karantina süresini otelde geçirmek zorunda olan Fatma Kaşıkçı, karantina otelinden kaçtıktan sonra kaza yaptı

ki çocuk annesi olan Kaşıkçı’nın 4 Eylül’de 160 km hızda araç kullanırken video çektiği ve “Korkma bass” şeklinde ileti yazdığı ortaya çıktıLefkoşa - Gazimağusa Anayolu'nun birinci kilometresinde, önceki akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Fatma Kaşıkcı’nın karantinadan izinsiz ayrıldıktan sonra kaza yaptığı ortaya çıktı.Fatma Kaşıkcı, biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuk annesiydi.Londra’dan 16 Ekim’de Kuzey Kıbrıs’a gelen ve 7 gün karantina süresini River Side Hotel’de geçiren Fatma Kaşıkçı’nın karantina otelinden kaçtıktan sonra kaza yaptığı öğrenildi.Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre otel güvenliğini atlatarak izinsiz şekilde karantinadan ayrılan Fatma Kaşıkçı’nın kaza yaparak hayatını kaybettiği ifade edildi.24 yaşındaki Fatma Kaşıkçı’nın ölümünün ardından ciddi bir ihmalin çıkması polisi harekete geçirdi. Polisin detaylı soruşturmasının ise devam ettiği kaydedildi.İhmalle ilgili polis soruşturması başlatıldı. İhmali tespit edilen otel sorumluları, güvenlik görevlileri ile ilgili işlem yapılacak.Bilindiği üzere yurtdışından ülkemize gelen kişiler 7 ile 14 gün arasında zorunlu karantina sürecine tabi tutuluyor.Öte yandan Fatma Kaşıkcı’nın sosyal medya hesabından 4 Eylül’de paylaştığı bir video dikkat çekti. Kaşıkcı’nın araç kullanırken cep telefonuyla video çektiği ve videoda aracın 160 km hızda gittiği görüldü.Fatma Kaşıkcı’nın bu videonun paylaşımına da “Korkma bass” şeklinde ileti yazdığı ortaya çıktı.Gazimağusa'da sakin 24 yaşındaki Fatma Kaşıkcı, önceki gece yönetimindeki NS 140 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Hocaoğlu Petrol yakınlarında yolun solundan çıkıp beton elektrik trafosuna çarpmıştı.Kaza sonucu araç sürücüsü Fatma Kaşıkçı olay yerinde yaşamını yitirmişti.Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olacak bulunan 23 yaşındaki Cuma Yıldırım kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.Kazada yaralanan Cuma Yıldırım hastanede tedavi görüyor