Ölümlü kazada üçte yaralı var

Lefkoşa- Güzelyurt anayolunun Yılmazköy kavşağı yakınlarında meydana gelen ve iki kişinin ölüyle sonuçlanan kazayla ilgili detaylar geliyor.

Sürücülerinin zenci olduğu bildirilen aracın neden olduğu kazada iki araç yüz yüze çarpıştı.

Alınan bilgilere göre saat 20.00 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolunun 14 - 15 kilometreleri arasında, Yılmazköy yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada ikisi ağır olmak üzere yaralanan toplam 3 kişinin ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Olayla yerine birçok polis ekibi ve ambulans geldi.