Ölümlü kazada sürücüye üç gün tutukluluk

Havalimanı yolunda tali yoldan ana yola dikkatsizce giriş yapan ve 25 yaşındaki Çağrı Miralay’ın aracıyla çarpışarak Miralay’ın hayatını kaybetmesine neden olan van araç sürücüsü Mustafa Kaya’ya üç gün tutukluluk verildi

Yonca Kavşağı – Havalimanı anayolunda önceki akşam 25 yaşındaki Çağrı Miralay’ın ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan Mustafa Kaya, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Polis, önceki gün saat 18.00 sıralarında Yonca Kavşağı - Havalimanı Anayolunun 3. Kilometresinde, yönetimindeki VJ 420 plakalı van araç ile seyreden Mustafa Kaya’nın diğer araçlara öncelik hakkı vermeden isimsiz tali yoldan dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada, anayol üzerinde havalimanına doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Çağrı Miralay yönetimindeki GR 005 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi.

Polis, çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkan GR 005 plakalı aracın, akasya ağaçlarına çarpıp durduğunu belirtti. Polis, kaza sonucu GR 005 plakalı araç sürücüsü Çağrı Miralay’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

