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Ölümlü kazada ölen sürücünün kimliği belirlendi

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Ölümlü kazada ölen sürücünün kimliği belirlendi
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Girne-Değirmenlik ana yolunda bugün saat 15.00’te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin ismi açıklandı.
Kaqzayla ilgili olarak Polis Basın Subaylığı şu bilgiyi paylaştı:
10.09.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolunun 12-13 kilometreleri arasında, Lefkoşa ‘da sakin Choudhary Munır HUSSAIN (E-59), yönetimindeki VS 873 plakalı kamyonet araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada yolun gidişine göre sola meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten Girne istikametine doğru seyretmekte olan Noyon ALİ (E-34) yönetimindeki SZ 021 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu VS 873 plakalı araç sürücüsü Choudhary Munır HUSSAIN olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir
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