Ölümlü kazada kahreden ayrıntı

Lefkoşa'da saat 20.00 sıralarında Kaymaklı bölgesinde yaşanan kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.Polisten verilen bilgiye kaza, saat 20:00 raddelerinde, Lefkoşa'da Özker Özgür Caddesi üzerinde, 53 yaşındaki Nagehan Şentürk yönetimindeki FT 677 plakalı salon aracı ile Jumbo alışveriş merkezinden dikkatsizce caddeye giriş yapıp sağa dönüşe geçtiği sırada o esnada cadde üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden 22 yaşındaki Mehmet Behai Pınardan, yönetimindeki KM 555 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmaları sonucunda yaşandı.Kaza sonucu FT 677 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 42 yaşındaki Ali Gökhan Demirbilek olay yerinde yaşamını yitirirken kazada yaralanan FT 677 plakalı araç sürücüsü Nagehan Şentürk ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki Öykü Su Şentürk, 2 yaşındaki Murat Ateş Şentürk ve 44 yaşındaki Müzeyyen Demirbilek kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.Öte yandan KM 555 plakalı araç sürücüsü Mehmet Behai Pınardan'ın kaza anında 143 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilirken, kaza sonrasında olay yerinden kaçan Mehmet Behai Pınardan tutuklandı.