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Ölümlü kazada istinaf talebi reddedildi

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İnönü Kavşağı Nergisli Anayolu’nda üç yıl önce yılında meydana gelen trafik kazasında Hasan Kusetoğulları’nın ölümüne neden olmak suçundan 3 yıl hapis cezası alan Hasan Hüseyin Sütlüceli, istinafa gitti ancak bu talebi reddedildi

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Ölümlü kazada istinaf talebi reddedildi
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İnönü Kavşağı Nergisli Anayolu’nda 2019 yılında meydana gelen ve Hasan Kusetoğulları’nın hayatını kaybettiği trafik kazasında araç sürücüsü Hasan Hüseyin Sütlüceli’nin aldığı 3 yıl hapis cezası kararı istinafta onandı.
Kaza tarihinde 17 yaşında olan Sütlüceli, aralarında “Ölüme sebep olma”, “Sürüş ehliyetsiz araç kullanma” ve “Sigorta kapsamaksızın araç kullanma” davalarının olduğu toplam 7 davadan suçlu bulunarak 3 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. İstinaf Mahkemesi, cezanın alenen fahiş olduğuna ilişkin istinafı reddedildi.
YOLDAN ÇIKIP TAKLA ATMIŞTI
3 Temmuz 2019 tarihinde 17 yaşındayken sanık Hasan Hüseyin Sütlüceli, yönetiminde bulundurduğu DE 370 plakalı araç ile Mağusa-Lefkoşa Anayolu İnönü kavşağında Nergisli köyü istikametine doğru seyrederken sağa virajlanan yola girdiğinde yönetiminde bulundurduğu aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip önce yolun sağından, sonra yolun solundan yoldan çıkıp 3 takla atması neticesinde bir trafik kazasına neden olmuştu. Kaza neticesinde araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları almış olduğu yaralardan dolayı Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış ancak hayatını kaybetmişti.
 

Hasan Hüseyin Sütlüceli
 

Hasan Kusetoğulları
 

Sütlüceli’nin kullandığı araç takla atmıştı
 
 
 
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