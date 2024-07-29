Ölümlü iş kazasında üç tutuklama

Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde meydana gelen iş kazasında 52 yaşındaki Mahmut Özdaş’ın hayatını kaybetmesinin ardından, inşaat şirketinin sekreteri ve ustabaşı iki kişi tutuklandı

Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen iş kazasında 52 yaşındaki Mahmut Özdaş’ın ölümüyle ilgili tutuklanan Cevdet Aladağ, Muhsin Aladağ ve Naim Aladağ dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.15 sıralarında Gönyeli Yenikent Rahat Sokak üzerindeki inşaat alanı içerisinde iskele üzerinde sıva işi yaptığı sırada dengesini kaybedip toprak zemine düşen Mahmut Özdaş’ın ağır yaralandığını, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiğini söyledi.

Polis, Mahmud Özdaş’ın çalışmakta olduğu Aladağ Traiding inşaat şirketinin sekreteri 46 yaşındaki Cevdet Aladağ, konu şirkette ustabaşı olarak çalışmakta olan 36 yaşındaki Muhsin Aladağ ve Naim Aladağ’ın başkasının ölümüne sebep olma suçundan dolayı tutuklandıklarını belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Yargıç zanlıların üç gün tutuklu kalmasını emretti.

