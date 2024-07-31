banner913
banner932
Rengarenk bir festival
Rengarenk bir festival
18 0
“Liderlik sorunu var”
“Liderlik sorunu var”
29 0
 
11 yıllık çevre felaketi!
11 yıllık çevre felaketi!
21 0
Bu da oldu!
Bu da oldu!
31 0
"Oğlunuz Türkiye'de diye yalanlar söylendi"
134 0
“Karabulutları temizleyeceğim
“Karabulutları temizleyeceğim"
23 0
2024 bütçesi için 6.7 milyar TL açık bekleniyor
2024 bütçesi için 6.7 milyar TL açık bekleniyor
28 0
banner1032

Ölümlü iş kazasında şirket ortağı da tutuklandı

banner1020

Yenikent bölgesinde 52 yaşındaki Mahmut Özdaş’ın ölümüyle sonuçlanan iş kazasıyla ilgili tutuklanan inşaat şirketinin sekreteri ve iki usta başının ardından şirket ortağı Davut Görmez de tutuklandı

banner974
Ölümlü iş kazasında şirket ortağı da tutuklandı
banner971
Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde 52 yaşındaki Mahmut Özdaş’ın ölümüyle sonuçlanan iş kazasıyla ilgili Cevdet Aladağ, Muhsin Aladağ ve Naim Aladağ’ın ardından şirket ortağı Davut Görmez de tutuklandı. Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis çavuşu mahkemede olguları aktardı. 
Polis, 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.15 sıralarında Gönyeli Yenikent Rahat Sokak üzerindeki inşaat alanı içerisinde iskele üzerinde sıva işi yaptığı sırada dengesini kaybedip toprak zemine düşen Mahmut Özdaş’ın ağır yaralandığını, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiğini söyledi.
Polis, Mahmud Özdaş’ın çalışmakta olduğu Aladağ Traiding inşaat şirketinin sekreteri 46 yaşındaki Cevdet Aladağ, konu şirkette ustabaşı olarak çalışmakta olan 36 yaşındaki Muhsin Aladağ ve Naim Aladağ’ın başkasının ölümüne sebep olma suçundan dolayı tutuklandıklarını belirtti.
Polis, diğer 3 zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti.
Polis, yapılan soruşturma sonucu şirketin ortağı olan zanlının da tutuklandığını belirtti.
Polis, meydana gelen iş kazasıyla ilgili Çalışma Dairesinde de soruşturma yapıldığını, bakanlıktan gelecek raporun önem arz ettiğini belirtti.
Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, bir gün süre istedi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.