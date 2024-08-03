Ölümlü iş kazasında ihmal

Yenikent’te 52 yaşındaki Mahmut Özdaş’ın ölümüyle sonuçlanan iş kazasıyla ilgili tutuklanan üç zanlı, teminatla serbest kaldı. Polis, söz konusu inşatta iş güvenliği önlemlerinin alınmadığının belirlendiğini açıkladı

Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde 52 yaşındaki Mahmut Özdaş’ın ölümüyle sonuçlanan iş kazasıyla ilgili tutuklanan Cevdet Aladağ, Muhsin Aladağ ve Davut Görmez dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.15 sıralarında Gönyeli Yenikent Rahat Sokak üzerindeki inşaat alanı içerisinde iskele üzerinde sıva işi yaptığı sırada dengesini kaybedip toprak zemine düşen Mahmut Özdaş’ın ağır yaralandığını, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiğini söyledi. Polis, Mahmud Özdaş’ın çalışmakta olduğu Aladağ Traiding inşaat şirketinin sekreteri 46 yaşındaki Cevdet Aladağ, konu şirkette ustabaşı olarak çalışmakta olan 36 yaşındaki Muhsin Aladağ ve Naim Aladağ’ın başkasının ölümüne sebep olma suçundan dolayı tutuklandıklarını belirtti.

Polis, diğer 3 zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu şirketin ortağı olan Davut Görmez’in de tutuklandığını belirtti. Polis, Görmez hakkında da bir gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, tutukluluk süresi içerisinde yapılan soruşturma sonucu suçla bağı bulunmadığı tespit edilen Naim Aladağ’ın serbest bırakıldığını açıkladı.

Polis, meydana gelen iş kazasıyla ilgili Çalışma Dairesinde de soruşturma yapıldığını, söz konusu inşaatta iş güvenliği önlemlerinin alınmadığının belirlendiğini söyledi. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 90’ar bin TL nakdi teminat yatırmalarına, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunmaları şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

