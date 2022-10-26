Ölümlü iş kazasında ihmal çıktı

64 yaşındaki Adnan Özer’in Alayköy’deki iş kazasında yaşamını yitirmesinin 64 ardından olayda ihmali görülen üç kişi tutuklandı. Polis, söz konusu inşaatta iş güvenliğinin alınmadığını açıkladı





8 Ekim’de Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir şirkete ait ambarda kaynak yaparken yüksekten düşerek ağır yaralanan 64 yaşındaki Adnan Özer, önceki sabah saatlerinde tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

64 yaşındaki Adnan Özer’in ölümüyle sonuçlanan Alayköy Sanayi Bölgesi’ndeki iş kazasıyla ilgili 59 yaşındaki, Aydın Amca, 57 yaşındaki Ali Amca ve 31 yaşındaki Şakir Amca tutuklandı.

Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Başkasının Ölümüne Neden Olma suçlaması ile tutuklanan zanlı Aydın Amca, Ali Amca ve Şakir Amca mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Fahri Alkan, 18.10.2022 tarihinde Alayköy sanayi bölgesinde H. Amca İnşaat şirkete ait depo içerisinde kaynak yapan Adnan Özer’in 3 metre 30 cm yükseklikten düşerek ağır yaralandığını anlattı. Polis, Adnan Özer’in tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 24.10.2022 tarihinde saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdiğini ve aynı gün zanlıların tutuklandığını belirtti. Polis, Çalışma Dairesi’nin başlattığı soruşturmada iş güvenliğinin alınmadığının rapor edildiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 400 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 40’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

