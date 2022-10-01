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Ölümlü iş kazasına 3 yıl 6 ay hapis

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Güzelyurt'taki narenciye fabrikasında kullanımındaki forkliftle 69 yaşındaki Fatma Taşçı’ya çarparak ölümüne neden olan 25 yaşındaki sürücü Rıdvan Güzel, 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi

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Ölümlü iş kazasına 3 yıl 6 ay hapis

 
Güzelyurt'ta meydana gelen iş kazasında Narenciye Fabrikası’nda kullanımındaki forkliftle 69 yaşındaki Fatma Taşçı’ya çarparak ölümüne neden olan 25 yaşındaki sürücü Rıdvan Güzel’in aleyhindeki karar dün açıklandı. Güzel, 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Aksun açıkladı. Kararda Aksun önemli noktalara değindi. Başkan Fadıl Aksun şöyle dedi: “Sanığın adaletin tecellisine koyduğu katkıyı, yaşını, bakmakla mükellef olduğu başka kişilerin varlığı, sabıkasız bir kimse oluşunu ve müteveffayı kurtarmak için koyduğu katkıyı ve işverenin kazanın önlenmesindeki kusurlarını sanık lehine dikkate almış bulunmaktayız. Yukarıda vurguladığımız gibi huzurumuzdaki olay iş sağlığı ve güvenliği yasa ve prensiplerine aykırı davranışlar sonucunda meydana gelmiş ve tüm bunlara uyulmuş olsa idi bu olay kolayca önlenebilecek bir durumda idi. Ekonomik refah için üretimin esas olduğu ortadadır ancak iş sağlığı ve güvenliğine önem verilmeden yapılan üretim emeğe saygısızlıktır ve kamu vicdanını rahatsız eder. Hiçbir maddi kazanım insan yamanından değerli görülemez. Tüm yukarıdakileri değerlendirdikten sonra sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza takdir etmemiz kaçınılmazdır”
Aksun, aktarmış olduğu tüm olgular ışığında sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirerek sanığı işlemiş olduğu suça 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.  
 
 
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