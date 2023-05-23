Ölüme sebebiyet verdikleri gerekçesiyle tutuklanan şahıslar serbest

Girne’de hastaneye taşırken düşürüp, ağır yaralanmasına neden oldukları hasta komşularının ölmesi üzerine gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

Polis açıklamasında, Emin Orucov (E-27) isimli şahsın ölüm sebebinin “eski ve yeni geçirilmiş kalp krizi” sonucu olduğunun tespit edildiği ve ileri tetkik için kan ve doku örnekleri alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ilk nazarda tutuklanan R.A (E-21), B.K(E-30) ve J.M’nin (E-27) Orucov’un ölümüyle ilgili bu aşamada sorumlu olmadıkları tespit edildiğinden serbest bırakıldıkları belirtildi.

Dün akşam gerçekleşen olayda, Emin Orucov kaldığı apartman dairesinde aniden rahatsızlanmış, aynı evde bulunan R.A (E-21) ve yardım etmesi için çağırdığı B.K (E-30) hastayı apartmanın merdiven basamaklarından zemin kata indirirken yere düşürmüştü. Başını merdiven basamaklarına çarpan Orucov ağır yaralanmış ve Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayda ihmali görülen bahse konu şahıslar ve J.M (E-27) de tutuklanmıştı.

