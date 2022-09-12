banner762
banner815
6 0
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var"
9 0
 
Kartingciler Cemsa’da kozlarını paylaştı
Kartingciler Cemsa’da kozlarını paylaştı
12 0
Meral Özdenkçi Anı Maçı Lefke’nin
Meral Özdenkçi Anı Maçı Lefke’nin
41 0
Gönyeli Belediyesi yeni eğitim yılı öncesi hazırlıklarını tamamladı
Gönyeli Belediyesi yeni eğitim yılı öncesi hazırlıklarını tamamladı
6 0
Masa Tenisi’nde U15’lerde Tuğra ve Liva şampiyon
Masa Tenisi’nde U15’lerde Tuğra ve Liva şampiyon
19 0
KTSYD Kupası'nda Değirmenlik fırtınası
KTSYD Kupası'nda Değirmenlik fırtınası
35 0
banner797

Ölümden döndüler

banner476

Türkemenköy-Beyarmudu yolunda yoldan çıkan van araç, yol kenarında bulunan teller ile teller altında bulunan taşlara çarpıp takla attı. Kazada iki kişi yaralandı

banner825
Ölümden döndüler
 

Türkmenköy-Beyarmudu yolunda dün sabah 06.00 sıralarında yaşanan kazada iki kişi yaralandı.
42 yaşındaki Mustafa Şevki, HS 664 plakalı araç  ile Beyarmudu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı.
Yol kenarında bulunan teller ile teller altında bulunan taşlara çarpan Şevki, takla attıktan sonra tarla içerisinde tavanı üzerinde durdu. 



Kaza sonucu yaralanan HS 664 plakalı araç sürücüsü Mustafa Şevki ve araçta yolcu olarak bulunan 52 yaşındaki Ersin Gazelci kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedaviye alındı. Açıklamaya göre Mustafa Şevki taburcu olurken, Ersin Gazelci Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.