Ölümden döndüler

Türkemenköy-Beyarmudu yolunda yoldan çıkan van araç, yol kenarında bulunan teller ile teller altında bulunan taşlara çarpıp takla attı. Kazada iki kişi yaralandı

Türkmenköy-Beyarmudu yolunda dün sabah 06.00 sıralarında yaşanan kazada iki kişi yaralandı.42 yaşındaki Mustafa Şevki, HS 664 plakalı araç ile Beyarmudu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı.Yol kenarında bulunan teller ile teller altında bulunan taşlara çarpan Şevki, takla attıktan sonra tarla içerisinde tavanı üzerinde durdu.Kaza sonucu yaralanan HS 664 plakalı araç sürücüsü Mustafa Şevki ve araçta yolcu olarak bulunan 52 yaşındaki Ersin Gazelci kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedaviye alındı. Açıklamaya göre Mustafa Şevki taburcu olurken, Ersin Gazelci Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.