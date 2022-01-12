Ölüm tehdidiyle fuhuş yaptırmaya çalıştı

Lefkoşa’da Blessing Agbonselohbor adlı kadın, tanımadığı erkeklerle cinsel ilişkiye girmeyi kabul etmediği gerekçesiyle ev arkadaşı 21 yaşındaki Nijeryalı öğrenciyi darp etti ve ailesini öldürmekle tehdit etti







Lefkoşa’da meydana gelen “Fahişelik Yaptırma, Fuhuşa Teşvik, Cinsi Münasebette Bulundurma Niyeti ile Alıkoyma, Soygun, Şiddet Tehditi, Darp” suçları ile ilgili olarak tutuklana zanlı Blessing Agbonselohbor mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı. Açıkada 2021 Ekim Ayı içerisinde Lefkoşa K.Kaymaklı adresinde aynı adreste sakin zanlı Blessing Agbonselohbor ev arkadaşı 21 yaşındaki Nijeryalı öğrenci isminin baş harfleri S.O.P’yu Snapchat üzerinden tanımadığı erkeklerle cinsi münasebette bulundurmak niyetiyle bahse konu adreste alıkoyup, kabul etmemesi üzerine darp edip kendisini ve ailesini öldüreceği yönünde tehdit ettiğinin iddia edildiğini söyledi. Polis akabinde zanlının, bahse konu uygulama üzerinden tanıştırdığı bir erkek şahısla Lefkoşa' da bir adreste adı edileni 84000 Nayra (Nijerya Parası) karşılığında fuhuş yapmasına teşvik edip, fahişelik yaptırıp adı edilene ait Nijerya pasaportunu, aşı kartını, kendisine ait evraklarını zorla alarak soygun suçunu işlediğinin iddia edildiği ve bu yönde bir tahkikat başlatıldığını mahkemeye aktardı. Polis olayın bilgililerine Ocak 2022 tarihinde geldiğini ve zanlının 7 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak aranan 4 kişi, alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ayrıca zanlının yapmış olduğu beyanların teyit tekzip edileceğini belirterek etapta soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



