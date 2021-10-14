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Ölmeden önce bonzai içmişler

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Girne’de önceki gün parkta cansız bedeni bulunan Halil Dural’ın ölümünün ardından tutuklanan Kudret Evli, Dural ile birlikte bonzai içtiklerini itiraf etti

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Ölmeden önce bonzai içmişler
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Girne’de önceki gün parkta cansız bedeni bulunan Halil Dural’ın ölümünün ardından tutuklanan Kudret Evli dün mahkemeye çıkarıldı.
Narkotik Şube’de görevli polis memuru Mert Gültuna zanlının uyuşturucu madde tasarrufu ve alma suçlarından dolayı tutuklandığını söyledi. Mert Gültuna, Halil Dural isimli şahsın önceki gün Ozanköy’de park içerisinde ölü olarak bulunduğunu söyledi. Polis, olay yerinde yapılan soruşturmada 5 lira üzerinde 100 miligram centetik cannaionid türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan iki adet sarma sigara izmariti bulunduğunu ifade etti. Polis, çevre şahadeti ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından Kudret Evli’nin Dural’la birlikte parkta olduğunu belirlediklerini, zanlının gözaltına alındığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde Dural ile birlikte bonzai içtiklerini anlattığını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıdan kan ve idrar örneği alındığını Durala otopsi yapılacağını belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme talebi kabul etti.
 
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