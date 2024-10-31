Öğretmen, tecavüzü resimden anladı

Beş yıl boyunca amcasının cinsel istismarına maruz kalan 12 yaşındaki çocuğun imdadına öğretmeni yetişti. Girne’deki bir ortaokulun rehber öğretmeni, 6’ncı sınıfta çocuklara otobiyografi çalışması yaptırdı. Çocukların kendi yaşamlarını kendi sözcükleriyle anlattıkları çalışmada bir öğrencinin yazdıkları, öğretmenin dikkatini çekince 12 yaşındaki kızın korkunç sırları ortaya çıktı

Girne’de Engin Baran adlı sapık bir amcanın, kardeşinin 12 yaşındaki kız çocuğuna beş yıl boyunca birçok kez tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı.

İşte bu infialle ilgili, öğrencilerle yakından ilgilenmenin ve rehber öğretmenliğin önemini gösteren çarpıcı olay yaşandı.

Beş yıl boyunca amcasının cinsel istismarına maruz kalan 12 yaşındaki çocuğun imdadına öğretmeni yetişti.

Rehber öğretmen, küçük çocuğun kimseye anlatamadığı şeyleri özel uzmanlık teknikleriyle açığa çıkardı.

Girne’deki bir ortaokulun rehber öğretmeni, 6’ncı sınıfta çocuklara otobiyografi çalışması yaptırdı. Çocukların kendi yaşamlarını kendi sözcükleriyle anlattıkları çalışmada bir öğrencinin yazdıkları dikkatini çekti. Bu kez çocuğa resim çizdiren öğretmen, 12 yaşındaki kızın hiç kimseye anlatamadığı ve tam olarak anlamlandıramadığı korkunç sırlarıyla karşılaştı. Okul yönetiminin bilgisi dahilinde polise başvuran öğretmen, çocuğun durumunu anlattı. Polis, Sosyal Hizmetler Dairesinin uzmanları eşliğinde ifadesini aldığı çocuğun, dört yıldır amcasının cinsel istismarına maruz kaldığını ortaya çıkardı. Amca tutuklandı, çocuk Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından korumaya alındı.

AMCA MAHKEMEDE

Polisin mahkemede verdiği bilgiye göre çocuk, anne ve babası Türkiye’de olduğu için uzun bir süredir öz amcası ile birlikte kalıyordu. Bugün 12 yaşında olan kız, 7 yaşından beri amcasının cinsel tecavüzüne ve istismarına uğruyordu. Çocuk ortaokula başladığı ilk günlerde rehber öğretmeninin uyguladığı psikoloji teknikleriyle beş yıldır uğradığı saldırıları anlatma fırsatı buldu. Daha sonra yapılan ileri soruşturmada çocuğun korkunç bir kâbusun içinde yaşadığı anlaşıldı. Polisin verdiği bu bilgileri değerlendiren mahkeme amcanın tutukluluk süresini uzatırken, çocuğun yeni bir travma yaşamaması için özenli bir şekilde muayene ve kontrolden geçirilmesini ve korumaya alınmasını kararlaştırdı.

EĞİTİMCİLERİN BEKLENTİSİ

Gazetemizin ilk olarak geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği haberin ardından öğretmenler seslerini yükseltti. Sınıfların çok kalabalık olduğunu dile getiren öğretmenler, çocuklarla bireysel olarak ilgilenme şanslarının kısıtlanmasından yakındı. Birçok çocuğun evleri dışında kendilerini ifade edebilecekleri tek yerin okul olduğuna dikkat çeken öğretmenler, aşırı kalabalık sınıflarda ve yeterli sayıda rehber öğretmenin bulunmadığı okullarda bu tür çocukların sorunlarını ortaya çıkarma şansının azaldığını anlattı. Girne’deki olayın konunun önemini ortaya çıkaran çarpıcı bir örnek olduğunu belirten öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığının bu konuya daha çok eğilmesi gerektiğini vurguladı.