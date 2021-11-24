banner583
“Bu çile ne zaman bitecek?”
“Bu çile ne zaman bitecek?”
69 0
Görkemli salonda mest eden konser
Görkemli salonda mest eden konser
38 0
 
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
43 0
Tarihi postane ilgi bekliyor
Tarihi postane ilgi bekliyor
9 0
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
78 0
38 0
MTG’den renktaşına darbe
MTG’den renktaşına darbe
31 0
banner661
banner726

Öğretmen, cinsel istismardan tutuklandı

banner476

Atatürk İlkokulu’nda görevli öğretmen Mustafa Kadir, özel ders verdiği 10 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı

banner714
Öğretmen, cinsel istismardan tutuklandı
banner721
 
Çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanan öğretmen Mustafa Kadir dün mahkemeye çıkarıldı.
Boğaz Polis Karakolunda görevli polis memuru, zanlının 19-22 Kasım tarihleri arasında Girne bölgesinde özel ders verdiği 10 yaşındaki erkek  çocuğun cinsel organını okşadığını, kalçalarını ellediğini söyledi. Polis, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Denetleme Kurulu üyesi ile çocuğun annesinin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını ifade etti. polis, çocuğun ifadesinin de sosyal hizmet uzmanı eşliğinde alındığını belirtti.
Zanlının tutuklandığını kaydeden polis, Zanlının Atatürk İlkokulunda görev yaptığını söyledi. Alınacak ifadeler olduğunu zanlının Da ifadesinde suçunu İtiraf edici beyanlarda bulunduğunu kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.