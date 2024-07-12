‘Öğrenci’ye bakın!

Ülkede ‘öğrenci’ olarak bulunan Nijeryalı Uche Michael Mekwunye, apartmanda ne iş olduğunu soran apartman sakininin kapısı tekmeledi, yanındaki bıçak ve satırla apartman sakinini ciddi şekilde darp etti. Hıncını alamayan ve olay yerine gelen polisi ittirip polisin kolunu kırılmasına neden olan Nijeryalı, bindirildiği polis aracını tekmeleyip hasar verdi. Zanlı çıkarıldığı mahkemede cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da önceki gün 17.00 sıralarında bir apartmanda yaşanan olayda, 25 yaşındaki Nijeryalı Uche Michael Mekwunye, kendisine apartmanı terk etmesini söylediği gerekçesiyle apartman sakini 45 yaşındaki isminin baş harfleri

V.K’nin kapısını tekmeleyerek rahatsızlık yarattı.

Mekwunye, daha sonra, yanında bulundurduğu bıçak ve satır ile ikametgahından dışarıya çıkan V.K.'ye saldırdı ve darp etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Mekwunye’yi tutuklamaya çalıştı ancak Mekwunye, görevli polisleri iterek darp etti ve bir polis memurunun sağ kolunun kırılmasına neden oldu.

Mekwunye, tutuklanarak polis merkezine götürülmek üzere polis aracına yerleştirildi, ancak polis aracını da kasten hasara uğrattı.

Olay sonucu yaralanan V.K. ve polis memuru, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından her iki yaralı da taburcu edildi.

“Vahim zarar, kasti hasar, ciddi darp, polisi darp ve görevinden men, korkutmak amacıyla silah taşıma, kanunsuz bıçak taşıma, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket suçlarından tutuklanan Nijeryalı Uche Michael Mekwunye dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 10 Temmuz 2024 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Küçük Kaymaklı'da bulunan bir apartmanın merdiven boşluğunda olduğu esnada kendisine apartmanda ne iş olduğunu sorup, orayı terk etmesini isteyen apartman sakini K.V.’nin kaldığı dairenin kapısını tekmelediğini, bağırıp çağırarak rahatsızlık verdiğini, akabinde elinde bulundurduğu 28 santimlik bıçak ve satırla K.V.’nin üzerine yürüdüğünü, bacağını tekmeleyip sağ ayağının baş parmağına basıp ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının olay yerine giden ve kendisini tutuklamaya çalışan görevli polislere direnip ittirerek “Polisi Darp Görevinden Men” suçunu işleyip kendisini tutuklamaya çalışan polis memuru M.A.’yı ittirerek sağ ön kolunun kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğratıp yine bindirildiği RHA 4158 plakalı aracın arka sol bagaj kapısını tekmeleyerek sol kapının dıştan eğip, sol kapının içindeki tahtaların ve menteşelerini de kırarak kasti hasara uğrattı.

Polis, söz konusu bıçağın, zanlının belinde ve satırın ise konu apartmanın merdiven boşluğunda tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlının aktif öğrenci olduğunu ancak daimi adresi ve kalacak yeri olmadığını, serbest kalması halinde yine aynı suçları işleyebileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 75 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

