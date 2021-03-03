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Öğrenci yurdundaki kavga kanlı bitti

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Haspolat'ta bir öğrenci yurdunda yaşanan kavga sonucunda Afrika uyruklu bir kişi ağır yaralandı, iki kişi tutuklandı

Öğrenci yurdundaki kavga kanlı bitti
 
Murat ASLAN
Haspolat'ta bir öğrenci yurdunda üç kişi arasında çıkan kavga sonucunda bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi.
Dün saat 15.30 sıralarında Haspolat'ta sakin 35 yaşındaki Zibusiso Sıbanda, misafir olarak bulunduğu yurt odası içerisinde henüz tespit edilemeyen şekilde başından yaralandı.
Zibusiso Sıbanda kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ettiği ve 2 kişinin olayla ilgili gözaltına alındığı bildirildi.

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