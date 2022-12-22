Öğrenci vizesiyle geldi, uyuşturucu ithal etti

Ülkeye öğrenci vizesi ile gelip, kısa süre içinde uyuşturucu ithal eden Ali Nur Rahman, 24 ay hapis cezasına mahkum edildi

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda alt geçit altına bırakılan 220 gram uyuşturucuyu teslim alan Ali Nur Rahman’ın aleyhindeki karar dün açıklandı. Rahman, 24 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Murat Soytaç, sanığın kendi ikrarı, i olgu ve emareler doğrultusunda itham edildiği davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini belirtti. Soytaç, sanığın öğrenci vizesi ile ülkemize gelip, kısa süre içinde uyuşturucu ithal ederek, satışını planlamasını aleyhine değerlendirdiklerini söyledi. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 24 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

