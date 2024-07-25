Öğrenci ön izniyle geldi, üniversiteye kayıt yaptırmadı

Gönyeli’de polis tarafından kimlik kontrolü yapılan Nijerya uyruklu Iruvie Wanogho’nun 831 gün KKTC'de kaçak yaşadığı tespit edildi. Zanlının 2022’de ülkeye 60 günlük öğrenci ön izniyle geldiği ancak üniversiteye kayıt yaptırmadığı belirlendi

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Nijerya uyruklu Iruvie Wanogho KKTC'de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 24 Temmuz 2024 tarihinde saat 01:15 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde Gönyeli Polis Karakolu ekipleri ve Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından zanlının pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren toplamda 831 gün KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının 14 Şubat 2022 tarihinde ülkeye 60 günlük öğrenci ön izniyle geldiğini ancak üniversiteye kayıt yaptırmadığını söyledi.

Polis, zanlıyla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını, ülkede yasal bağının bulunmadığını, serbest kalması halinde aynı suçu işlemeye devam edeceğini belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla 20 günü geçmeyen bir süre ile cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

