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Oğlunun suçunu gizleyen anne tutuklandı

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Lapta’da bir iş yerinden nakit para ve çek çalınmasıyla ilgili tutuklanan 27 yaşındaki Serdar Kurbanov'un ardından annesi de “suç örtme” suçundan tutuklandı

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Oğlunun suçunu gizleyen anne tutuklandı
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Lapta’da 24 Ekim’de bir iş yeri kasasından nakit para ve çek çalınmasına ilişkin zanlı olarak tutuklu bulunan 27 yaşındaki Serdar Kurbanov'un annesi “suç örtme” suçundan tutuklandı.

Lapta’da faaliyet gösteren "Grimaldi İnvest Ltd " isimli işletmede meydana gelen hırsızlıkla ilgili Serdar Kurbanov'un ardından annesi Eresgül Ateş de tutuklandı. Sirketten 500 bin Euro, 21 bin 849 dolar, 33 bin Euro tutarında çek çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Serdar Kurbonov önceki gün mahkemeye çıkarılıp, 7 gün ek süre alınırken annesi de dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, 24 Ekim 2024 tarihinde saat 10.00 sıralarında Lapta’da, "Grimaldi İnvest Ltd " isimli işletmede çalışan Serdar Kurbanov’un şirketin alt katında muhasebe odasında kilitli bir kasa içerisinde muhafaza edilen 21 bin 849 dolar nakit para ile işletmenin üst katında çalışma odasındaki şifreli kasa içerisinde muhafaza edilen 500 bin Euro nakit parayı ve toplamda 33 bin Euro meblağdan oluşan seri numaraları meçhul çek yapraklarını çaldığını belirtti.

Polis memuru, şikayetin 1 Kasım tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, Serdar Kurbanov'un iki kez mahkemeye çıkarıldığını toplam 9 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde zanlının çaldığı 500 bin Euro parayı saklaması için annesine verdiğini, önceki gün annesine ait Demirhan'daki mantar üretim tesisinde yapılan arama sonucu 488 bin 500 Euro, 2 adet kasa anahtarı ve hard disk bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının da suçu örten suçundan tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, 12 bin 500 Euro paranın harcadığını, bu paraların nerelere harcadığının araştırılacağını belirtti. Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu, belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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