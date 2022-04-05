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Ofis çekmecesinden 55 bin TL çalan kişi tutuklandı

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Ofis çekmecesinden 55 bin TL çalan kişi tutuklandı
Mart ayı içerisinde ofis çekmecesinde muhafaza edilen 55 bin TL’yi çalan kişi tespit edilerek tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, mart ayı içerisinde, Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ofis çekmecesinden 55 bin TL çalınmıştı.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen H.E.B. (E-21), dün tespit edilerek tutuklandı.
EMANETÇİ TARAFINDAN HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ 
Öte yandan, pazar günü Gazimağusa’da H.K. (E-21), UGOCHUKWU OJIKA’dan kullanmak için aldığı cep telefonunu iade etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı. Söz konusu telefonu bir iş yerine 8 bin TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilen H.K. tutuklandı.
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