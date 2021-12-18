Off Road Rally'sinde facia

Alemdağ köyünün güney kısmında toprak yolda meydana gelen kazada 19 yaşındaki İlke Numan hayatını kaybetti.

Offroad yarışı öncesinde facia Kyrenia Ofrroad Derneği ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kurumu tarafından organize edilen Attack Yarışın öncesinde feci kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.Offroad yarışı öncesinde Alemdağ bölgesindeki parkuru kontrol eden araç içerisinde yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki İlke Numan hayatını kaybetti. Yarış öncesinde parkur temizliğini ve güvenliğini kontrol eden araç kontrolünü kaybederek takla attı. Araçta yolcu olarak bulunan İlke Numan, olay yerinde yaşamını yitirdi.Offroad Attack Rally ise yaşanan bu üzücü olayın ardından iptal edildi.