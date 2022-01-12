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Odun sobasına dökülen yanıcı madde evi kül ediyordu

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Odun sobasına dökülen yanıcı madde evi kül ediyordu
Lefkoşa’da odun sobasına dökülen yanıcı madde yangına neden oldu.
Polisten verilen bilgiye göre, yangın bugün saat 12.15 sıralarında, Yenişehir bölgesinde Şehit Ali Çakır sokaktaki Mustafa Sapcı’nın evinde çıktı. Sapcı’nın, odun sobasına yanıcı madde dökmesiyle başlayan yangın ev sakinleri tarafından söndürüldü. İtfaiye ekipleriyse soğutma çalışmalarını yaptı. 
Bazı eşyaların tamamen yandığı evde maddi hasar meydana geldi. 
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