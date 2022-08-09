Nijerya'dan KKTC'ye insan ticareti

Nijeryalı öğrencilerin, insan kaçakçılığı yapan bir çete tarafından burs ve iş fırsatları vaadiyle kandırılıp KKTC'ye götürülerek, fuhuşa zorlandıkları iddia ediliyor



Çoğu kadın Nijeryalı gencin, eğitim bursları bahanesiyle insan tacirlerinin tuzağına düştüğü bildiriliyor.

Konuyla ilgili bir bildiri yayımlayan Türkiye merkezli bir insan hakları grubu olan Ulusal İnsan Ticaretini Yasaklama Ajansı (NAPTIP), Nijeryalıları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eğitim daveti konusunda dikkatli olmaya çağırıyor.

NAPTIP, Nijerya ile KKTC arasında faaliyet gösterdiğine inanılan bir insan kaçakçılığı çetesinin, ülkedeki "zayıf eğitim ve vize düzenlemesinden" yararlanarak, kızlara ve bazı genç erkeklere var olmayan burs ve iş fırsatları vaat ettiğini söylüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi verilerine göre, 2021- 2022 eğitim yılında yüksek öğrenime kayıtlı toplam 107 bin 936 öğrencinin 50 bin 375'i üçüncü ülkelerden. Resmi veri olmasa da, bu öğrencilerin yarısını Nijeryalı öğrencilerin oluşturduğu tahmin ediliyor.

TESPİTLER NELER?

NAPTIP Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Stella Nezan imzasıyla yayımlanan bildiride, KKTC'nin Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından egemen bir devlet olarak tanınmadığı ve dünyadan büyük ölçüde izole bir bölge olduğu, dolayısıyla öğrenci vizesi düzenlemelerinin diğer ülkelerle kıyaslandığında katı olmadığı belirtiliyor.

Bildiride konuyla ilgili şunlara yer verildi:

Öğrenciler çoğunlukla sadece bir üniversite kayıt belgesi ile vize alabilirler. İnsan tacirlerinin bu prosedürü suistimal ettikleri ve başta genç kadınlar olmak üzere Nijeryalılarla temasa geçerek onları KKTC'ye gitmeleri için kandırdıkları anlaşılmıştır.



Ülke, yetersiz kaynaklar, kapasite ve uluslararası toplumla ilişkiler nedeniyle birçok alanda asgari insan hakları standartlarını uygulamakta zorlanıyor. Ekonomisi iki ana sektör olan turizm ve eğitime dayanmaktadır.



Yaklaşık 326 bin nüfusu ve 22 faal üniversitesiyle, ülke, sınırsız faaliyet gösteren insan tacirleri için bir cennet haline gelmiştir.



KKTC, Mart 2020'de insan kaçakçılığını suç haline getirdi, ancak yetkililer bu tür vakaları soruşturmak konusunda isteksizler



İnsan ticareti mağdurlarını koruyan ve onlara yardım eden ne yasal bir çerçeve ve ne de sığınma evi bulunuyor. Bu nedenle, mağdurlar genellikle kolluk kuvvetlerine erişimleri olmadan aylarca istismar edilmektedir. Nadiren kurtarılırlar, bu durumda da yardım ve korumadan yoksun bırakılırlar.



NAPTIP, kurbanlarla işbirliği ve dayanışma içerisinde, üniversite eğitimi için Kuzey Kıbrıs'a davet edilen diğer Nijeryalıları son derece dikkatli olmaya çağırıyor.



"ÖZEL DAİRELERE KAPATILIP, FUHUŞA ZORLANIYORLAR"



Yapılan tekliflerin çoğunun insan tacirlerinden geldiği belirtilerek, gençlerin KKTC'ye gittiklerinde özel dairelere kapatılıp, fuhuşa zorlandıkları iddiasına dikkat çekiliyor. İnsan Hakları Platformu'nun yardım hattı verilerine göre, Kasım 2021'den bugüne kadar insan ticareti vakalarının yüzde 70'ini Nijeryalılar oluşturuyor ve hepsi seks ticareti mağduru. KKTC'de yaşanan ekonomik kriz ve öğrenciler için iş fırsatlarının yetersiz olduğuna vurgu yapan NAPTIP, KKTC'ye gitmek isteyen öğrencilerin, tüm üniversite ücretlerini ve yaşam giderlerini karşılayacak finansal araçlara sahip olduklarından emin olmalarını istedi.

CMIRS RAPORUNA DA YANSIMIŞTI

KKTC merkezli Göç, Kimlik ve Halk Çalışmaları Merkezi de (CMIRS), mayıs ayında sunumunu yaptığı raporda, öğrenci adaylarını iş-okul vaadiyle adaya getiren menajerler ve insan tacirleri için önlem alınması talep etmişti.

Raporda, şu tespitler yer almıştı:

Afrikalı öğrenciler ülkeye gelmeden önce menajerler tarafından kandırılıyor. Bazı menajerler insan tacirliği ve fuhuş yaptırıyor. Fuhuş yapmayı kabul etmeyenler veya itaat etmeyenler, yere çökme, çırılçıplak fotoğraflarının çekilip ailelerine gönderilmeyle tehdit ediliyor, saçlarının kesilip tırnaklarının kırılması gibi cezalara çarptırılıyor.

Afrikalı öğrenciler, halk arasında yabancı öğrencilerin tümünün mafya olduğu, suç işledikleri gibi inanışlar nedeniyle ırkçılığa maruz kalıyor. Burada bulunan yabancı öğrenciler arasında kaygı, depresyon ve intihar düşünceler yaygın. Afrikalı öğrenciler genellikle düşük ücretli işlerde çalışıyor, işveren tarafından haksızlığa veya tacize uğruyor. Siyah ve kadın olan öğrenciler ciddi şekilde tacize uğrarken, tüm siyah kadınların vücutlarını satmaya hazır olduğu algısı toplum genelinde yaygın.

