Nihat İlkhan hayata tutunamadı

Boltaşlı’da uyurken evi ateşe verilen Nihat İlkhan yaşamını yitirdi

Boltaşlı’da, ikametgahında uyuduğu sırada üzerine ve evine akaryakıt dökülüp ateşe verilen Nihat İlkan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



4 Eylül'de meydana gelen olaydan sonra tutuklanan zanlı H.T.'nin tutukluluğu ise poliste devam ediyor.

Polis basın bültenine göre, 4 Eylül'de Boltaşlı’da, H.T. (E-43), Nihat İlkhan’ın ikametgahına girdi ve öldürmek kastıyla, o esnada yatak odasındaki yatağında uyuyan İlkhan’ın üzerine ve yatağı ile odaya akaryakıt türü yanıcı madde dökerek evi kundakladı.

Olayda ağır şekilde yaralanan Nihat İlkhan kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alındı.



Ancak Nihat İlkhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün yaşamını yitirdi.

Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

H.T.’nin ise 7 Eylül tarihinden itibaren poliste tutuklu olduğu belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

