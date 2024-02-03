Nergisli köy yolunda dün yaşanan kazada 93 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Nergisli köy yolunda dün 16.30 sıralarında yaşanan kazada, 93 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre HH 602 plakalı salon araç ile seyreden Havva Ulusular (E-40) İnönü kontrollü yol kavşağına geldiğinde dur ve yol ver levhasına riayet etmeksizin, öncelik hakkını anayol üzerindeki trafiğe vermeden, dikkatsizce Gazimağusa- Lefkoşa Anayoluna giriş yaptı ve o esnada Gazimağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Kemal Süleymanoğulları (E-48) yönetimindeki VR 476 plakalı salon aracın önünü kapayarak çarpışmaya neden oldu.Kaza sonucu yaralanan VR 476 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melek Süleymanoğulları (K-54), Melek Süleymanoğulları (K-93) ve HH 602 plakalı araç sürücüsü Havva Ulusular, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazada ağır yaralanan Melek Süleymanoğulları (K-93) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi görmekte olduğu Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve saat 22:30'da yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan diğer şahıslar yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır.HH 602 plakalı araç sürücüsü Havva Ulusular’ın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.2024'de trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı bu kaza ile üçe çıktı.