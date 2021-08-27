Ne büyük acı

Henüz yeni yapılan Lefkoşa Kuzey çevre yolu, 5 yaşındaki Karel'e mezar oldu.

Anne Gözde Demirkaya Taşkentli'nin kullandığı araç, UKÜ çemberinde takla attı, araçta bulunan 5 yaşındaki Karel Taşkentli yaşamını yitirdi

Ülke, ölümlü kaza haberiyle yasa boğuldu. Son kurban dünya tatlısı 5 yaşındaki Karel oldu. Minik Karel'i hayattan koparan feci kaza dün saat 17.20 sıralarında meydana geldi.Taşkent köyü sakini 34 yaşındaki Gözde Demirkaya Taşkent Lefkoşa'da yeni kuzey çevre yolu üzerinde NN 093 plakalı araç ile Taşkent istikametinden güney istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada UKÜ çemberine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp takla atarak tavanı üzerinde durdu.Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Gözde Demirkaya Taşkentli'nin 5 yaşındaki oğlu Karel Taşkentli, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesinde aldığı yaralara dayanamayarak yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü annenin tedavisi halen sürüyor. Minik Karel'in ölüm haberi başta Taşkent köyü olmak üzere tüm ülkeyi yasa boğdu.Anne Gözde Demirkaya Taşkentli'nin çocuğu Karel'i UKÜ'nün havuzuna götürmek için yola çıktığı öğrenildi. Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan, kazanın aşırı süratten kaynaklandığını bildirdi.Anne Gözde Demirkaya ve çocuğu Karel Demirkaya