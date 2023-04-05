Ne buldularsa çaldılar

Demirhan’da bir eve girerek fırından, ocağa, mikrodalgadan davlumbaza, televizyondan, kahve makinesine, tost makinesinden fırına ve televizyona kadar ne varsa çalan iki sevgili tutuklandı

Demirhan’da meydana gelen “Ev açma, Bina açma, Sirkat, Kasti Hasar” suçlarından tutuklanan zanlılar Suzan Erkanlılar ve Abdurrahman Cemiloğlu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak zanlılar Suzan Erkanlılar ve Abdurrahman Cemiloğlu’nun 23-24 Mart 2023 tarihleri arasında, Demirhan adresindeki ikametgahın Güneye bakan giriş kapısını sert bir cisim ile zorlayıp kilit kısmını kırarak 200 TL hasara uğrattıktan sonra, içeriye giriş yaptıklarını ve ikametgah içerisinde muhafaza edilen toplam değerleri 40.000 TL olan kahve makinesi, çay makinesi, tost makinesi, Ketil, şaraplık, bir fırın, üç adet televizyon, üç adet abajur ve bir adet ayaklı lambader sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını söyledi.

Polis ayrıca zanlıların 24-27 Mart 2023 tarihleri arasında, Demirhan adresindeki içerisinde ikamet edilmeyen binanın tuvalet penceresinin kilit kısmını kırarak içeriye giriş yaptıklarını ve bina içerisinde muhafaza edilen toplam değerleri 20.000 TL olan 1 adet ocak, 1 adet fırın, bir adet davlumbaz ve 1 adet mikrodalgayı sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalar neticesinde meselede bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Abdurrahman Cemiloğlu ve Suzan Erkanlılar’ın tutuklandığını ve devam eden soruşturma neticesinde konu sirkat edilen eşyaların resimleri ikinci el ev eşyaları alan bir şahsa whatsapp üzerinden atılarak fiyat araştırılması yapıldığı söz konusu telefonu Zanlı Abdurrahman Cemiloğlu’nun kullandığı tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru Ozan Kuşak, yapılan soruşturmalar neticesinde sirkat edilen malzemelerin bir kısmı olan fırın, mikro dalga, set üstü ocağın Lefkoşa’da tespit edilerek emare olarak alındığını ve söz konusu eşyaları zanlı Abdurrahman Cemiloğlu ile birlikte kız arkadaşı Suzan Erkanlılar ve 1 şahıs ile birlikte getirdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak halen daha aranmakta olan emareler yine meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen bir şahsın aranmakta olduğunu alınan gönüllü ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini daha önceden mahkemeye çıkarılarak aleyhine 3 gün tutukluluk emri alınan Abdurrahman Cemiloğlu’nun 8 gün zanlı Suzan Erkanlılar’ın ise 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker soruşturma maksatlı zanlılar aleyhine talep edilen süreleri onayladı.

