Narkotikten uyuşturucuya bir darbe daha

Narkotikten Vatan Operasyonu: 4'ü kadın toplam 11 kişi, uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı

Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne'de gerçekleştirilen "Vatan Operasyonu" kapsamında, 11 kişinin "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu"ndan tutuklandığını bildirdi.



Üç ilçede; toplam 460 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yaklaşık 400 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü ile yaklaşık 20 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 25,005 TL, 240 Stg, 50 euro ve 50 ABD doları nakit para ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi emare olarak alındı.



Operasyon kapsamında, yaşları 19 ile 32 arasında değişen 11 kişi tutuklandı. Lefkoşa'da gerçekleştirilen Vatan Operasyonunda tutuklanan Chidera Kingsley Onyedimma, Chisom Mark Unachukwu, Ifeanyi Stephen Omeh, Sylvia Nneka Emelu ve Kasiemobi Stephanie Ugwu dün mahkemeye çıkarıldı.



Polis, 13 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa'da 6 gram uyuşturucuyla tutuklanan A.K.M.'nin ifadesi üzerine harekete geçildiğini, zanlıya uyuşturucu veren şahısların peşine düşüldüğünü belirtti. A.K.M.'ye uyuşturucu veren Chidera Kingsley Onyedimma'nın 14 Kasım 2023 tarihinde Göçmenköy'de tespit edilerek makul kuvvet kullanılıp etkisiz hale getirilip alıkonduğunu söyledi. Zanlının üzerinde yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındı.



Polis, daha sonra zanlının Gönyeli'deki evine gittiklerini, o esnada diğer 4 zanlının da evde tespit edildiğini açıkladı. Zanlıların birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada 350 gram ağırlığında hintkeneviri, 400 gram ağırlığında sentetik cannabinoid, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7,000 TL nakit para bulunarak emare alındı. Polis, evde ayrıca uyuşturucu paketlemede kullanılan birçok malzemenin de ele geçirildiğini açıkladı. Polis, sorgulanan zanlıların uyuşturucu maddelerini 7 Kasım 2023 tarihinde aranan bir şahıs aracılığı ile Güney Kıbrıs'tan ithal ettiklerini tespit ettiklerini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

