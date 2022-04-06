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Narkotikten uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha

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Narkotikten uyuşturucu tacirlerine bGirne ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen Fason operasyonunda, 5 gram hintkeneviri, 10 gram MDMA, 12 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edilen toplam 22,865 TL, 39,320 Euro, 2,310 Dolar ve 1,150 Sterlin para ele geçirildiir darbe daha

Narkotikten uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha

 
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında yüklü miktarda uyuşturucu gele geçirildi. 5 kişi tutuklandı.
Dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında (Fason Operasyonu); toplam 38,5 gram ağırlığında hintkeneviri, 10 gram ağırlığında MDMA ve 12 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 22,865 TL, 39,320 Euro, 2,310 Dolar ve 1,150 Sterlin nakit para ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 21 yaşındaki isminin baş harfleri S.H, 29 yaşındaki isminin baş harfleri Y.B, 21 yaşındaki isminin baş harfleri M.A.A., 2 yaşındaki isminin baş harfleri İ.G. ve 28 yaşındaki isminin baş harfleri Y.M. tutuklandı.
Yine dün saat 21:15 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, 30 yaşındaki isminin baş harfleri A.A’ın üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan parçacıklar bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 61 yaşındaki isminin baş harfleri Y.Ç.tutuklandı.
 
 
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