Narkotikten “Kırmızı Işık” Operasyonu

Lefkoşa’da 25 yaşındaki Nijerya uyruklu Nathaniel Samson’un şüpheli hareketleri üzerine kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır 28 paket haline getirilmiş toplam 40 gr Hint keneviri türü uyuşturucu ele geçirildi

Lefkoşa’da polisin düzenlediği "Kırmızı Işık Operasyonu"nda, kullandığı araçta uyuşturucu madde bulunan 25 yaşındaki Nijerya uyruklu Nathaniel Samson tutuklandı.

Dün sabah yakın saat 01.30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi'nde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen "Kırmızı Işık Operasyonu" kapsamında kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü 25 yaşındaki Nijerya uyruklu Nathaniel Samson’un şüpheli hareketleri üzerine kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır 28 paket haline getirilmiş toplam 40 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Tutuklanan Samson dün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 03. 30 sıralarında Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesinde seyir halinde olan zanlının durdurulup, aracında arama yapıldığını söyledi.

Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada aracın yolcu koltuğunun altında satışa hazır 28 ayrı pakette toplam 40 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilerek, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtti. Ele geçirilen maddenin analize, sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi incelemesine gönderileceğini kaydeden polis, aranan bir şahıs olduğunu da söyleyerek, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.