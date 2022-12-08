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Narkotikten iki operasyon birden

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Polis ekipleri, Gazimağusa’da “Dar Sokak”, Girne’de ise Anahtar Operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 80 gram metamfetamin, 217 adet MDMA türü hap ve 310 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi, üç kişi tutuklandı

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Narkotikten iki operasyon birden
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Gazimağusa ve Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yaşları 23 ile 26 arasında değişen 3 kişi tutuklandı.
Önceki gün Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Dar Sokak Operasyonu gerçekleştirildi.
Tasarrufunda yaklaşık 80 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 217 adet hap ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunan 26 yaşındaki isminin baş harfleri F.P. olan kişi tutuklandı.
Öte yandan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün Girne’de Anahtar Operasyonu yapıldı. Tasarruflarında yaklaşık 310 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduran 23 yaşındaki isminin baş harfleri E.O.I ve 23 yaşındaki isminin baş harfleri C.J.U. tutuklandı.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
 


 
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