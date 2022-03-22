Narkotik’ten ‘Hedef’ operasyonu

Lefkoşa’da 170 gram uyuşturucu ele geçirildi





Lefkoşa’da bir ikametgahta yapılan ve Hedef operasyonu adı verilen operasyonda 170 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Önceki gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 33 yaşındaki isminin baş harfleri U.B.E.’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; tasarrufunda toplam 170 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 95TL, 220 ABD doları ve 10 Euro bulunarak emare olarak alındı. U.B.E tutuklandı.



